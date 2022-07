A vindeira semana celébrase en Tui o XVI Festival de Música, Patrimonio e Creación Música no Claustro. Os concertos, todos ás 21.00 horas, serán o prato principal pero haberá outras propostas como un percorrido artístico e o foro profesional de instrumentos musicais Resonancias.

Samuel Diz abrirá o programa o luns cun concerto de guitarra. O martes, música tradicional galega co dúo Caamaño&Ameixeiras. As ucraínas Iryna Morozova, Darya Bilotserkivska e Salo Viktoriia-Nadiia traerán música de cámara o mércores. Nadia Vázquez, Luis Corral e Patricia Rodríguez música barroca ao día seguinte. O venres 5 haberá música portuguesa creativa con Joaõo Frade e Joao Silva. Xa na fin de semana, o sábado música do Renacemento da man de María Cristina Kiehr, Jonatan Alvarado e Ariel Abramovich e o domingo clausura coa música vangardista de Dulzaro.