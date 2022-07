Bueu organiza rutas saudables e de difusión do patrimonio

O Concello de Bueu pon en marcha, como cada verán, un programa de rutas para dar a coñecer os recunchos da vila e, ao mesmo tempo, fomentar hábitos saudables e o respecto ao medio ambiente. Silvia Carballo, concelleira de Promoción económica e Turismo, salienta que “levamos moitos anos apostando por un turismo sostible e de posta en valor do noso medio, pois cremos que o coñecemento é o que nos fai coidar e querer o que temos”. Con ese duplo obxectivo botou a andar o pasado ano as rutas “Sabor e mar”, que se repiten este verán, concretamente todos os xoves ata setembro. Estas rutas buscan achegar os recunchos naturais, culturais e gastronómicos da vila, cun especial fincapé na orixe mariñeira.

Cun custe de 6 euros por persoa, estas andainas comezan ás 10.00 horas, e constan dunha ruta guiada e a elaboración dunha tapa mariñeira por parte dunha cociñeira profesional, que se pode degustar ao remate da mesma na praza de abastos.

A maiores, e como xa vén sendo habitual, o Concello tamén dispón dun programa de rutas de sendeirismo coas que se busca a divulgación do patrimonio natural e cultural da vila e o fomento de hábitos saudables. O pasado luns 25 de xullo foi a primeira das saídas, que percorreu o sendeiro de Ermelo. A seguinte cita será o vindeiro sábado, 6 de agosto, polo sendeiro de Chans, logo o día 20 por Udra e rematarase o 3 de setembro pola Ruta dos Muíños.

As camiñadas arrancan tamén ás 10.00 horas e percorren todas as parroquias e puntos de interese do Concello, co obxectivo de dar a coñecer a fondo a vila morracense.

Para cada ruta hai dispoñibles vinte prazas e as persoas interesadas deben inscribirse previamente, e de balde, cubrindo un formulario web dispoñible en www.concellodebueu.gal ou ben chamando ao número de teléfono 986390029 (ext.5) ou escribindo un correo electrónico ao enderezo turismo@concellodebueu.gal

Mapas interactivos

Identificar o que temos ao redor, a topografía do mar e da terra, e servir de mapa interactivo. Estes son os obxectivos que perseguen Daniela Alamparte, Ana Blanco e Marta Álvarez, arquitectas de profesión que forman a cooperativa Desniveis e que deseñaron uns mapas que ensamblan a arquitectura e a ilustración e que xa forman parte das praias de Bandeira Azul da vila bueuesa.

Estes mapas están dispoñibles nos accesos aos areais da Banda do Río, Lapamán, Portomaior, Lagos e Area de Bon. Precisamente neste último estivo a concelleira Silvia Carballo presentando esta iniciativa que xermolou xa a comezos de ano, “cando coñecín o traballo destas tres mulleres, que teñen cadros con mapas das illas atlánticas e dos faros, e vimos que sería interesante contar con elas para que as nosas praias gozasen dunha nova imaxe, diferente e que chamase a atención pola súa novidade”.

Cada areal dispón dun mapa no que se sinala a localización exacta e se transmite a configuración do Morrazo para que as persoas poidan ver as praias e entender o que se ve de fronte. “Sempre hai discusións sobre o que hai enfronte, e nós quixemos axudar un pouco a esclarecer este tema”, apuntan as fundadoras de Desniveis, quen tamén crearon o cancelo #esteveranvivebueu, que se configura coma unha frase que identifica todas as praias cun nexo común. En definitiva, e segundo destaca a concelleira, “o que pretendemos é achegar os encantos dos nosos areais e espazos tanto para a veciñanza como para as persoas que nos visitan ano tras ano”.