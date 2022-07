A asociación Ghorghalado Cultura e Patrimonio organiza en colaboración co Concello do Rosal a segunda edición das Xornadas de Cinema do Rosal, unha cita coa que se procura achegar ao público rosaleiro a unha oferta cinematográfica difícil de atopar nos circuítos habituais.

Os xardíns da casa rural Abadía de Eiras acollen dende antonte, xoves, unha selección de curtametraxes e documentais que están a satisfacer aos espectadores máis esixentes no que “se prioriza a calidade e a mensaxe sobre a novidade, tratando de combinar os contidos coa diversión”, explicaba a alcaldesa, Ánxela Fernández Callís.

As xornadas rematan hoxe coa proxección de catro curtas seleccionadas: ‘Fils Trencats’, ‘Cocodrilo’, ‘Casa bonita’ e ‘Lurna’, e do documental galego ‘Negro púrpura’, un retrato da Galicia do século XX a través dun fungo alucinóxeno que agroma nos cereais e que abre as portas a unha historia tan curiosa, sorprendente e descoñecida como importante no devir da na cultura e na economía da época.

Todas as proxeccións son con entrada de balde e ao aire libre, a partir das 22.00 horas

Axenda cultural agosto

A axenda cultural do mes de agosto estrearase con música, así están programados catro concertos: Man de Santo e Ska Soul o vindeiro xoves, día 4, ás 21.00 horas no Torreiro de Sandián; Simant Dúo, o venres 5, á mesma hora, na Abadía das Eiras; Klason ao abeiro do Amdor Cámara Fest, o días 8 en Lagar de Cervera e Brais das Hortas, Zona en Obras e a banda da Escola da Agrupación Musical do Rosal o mércores 10, a partir das 20.00 horas no Torreiro de Novás. Xa de cara á segunda quincena, o martes 16 será a quenda dos monicreques da man de Tarabelos Teatro, que actuarán no Parque de Pías, ás 20.00 horas; ao día seguinte será a primeira presentación dunha dos protagonistas de Memoria Viva, Carmen Piedra, no seu propio barrio, en Tabagón, con actuación previa de Big Band de Amdor Cámara Fest. Os concertos continuarán o 20 de agosto co Festival de Músicos Xoves Amdor Cámara Fest, ás 20.00 horas no Colexio da Mata; o día 21 co Festival de Corais, á mesma hora na igrexa de Santa Mariña; o domingo 22 co Quinteto Suso González, ás 21.00 horas na igrexa de San Miguel e o día 23 cos solistas do Amdor Cámara Fest como teloneiros da segunda presentación nos barrios do proxecto Memoria Viva, neste caso de Isaac Penela, na igrexa de Santa Mariña, ás 20.00 horas. O mércores 24 será a quenda de Caamaño Ameixeiras, ás 21.00 horas no Ecoparque de Martín.

A oferta de lecer completarase ademais coas visitas guiadas aos muíños do Folón e do Picón que organiza o Concello totalmente de balde. As saídas programadas no mes de agosto serán os venres 12 e 26 de agosto ás 19.00 horas. As persoas interesadas poden inscribirse xa a través da web municipal.