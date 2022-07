Unha trintena de mozos e mozas recibiron asesoramento sobre os programas Xuventude Mentoring, Garantía Xuvenil, Nó Rural, Xuventude Crea, mentoring de SERVEO Industria e Citic Censa da man de catro relatoras especializadas en programas de inserción. Todas elas explicaron aos asistentes as diferentes ferramentas das que dispoñen para facilitar o acceso ao mundo laboral.

“Estas xornadas foron un lugar de encontro entre a mocidade que rematou os seus estudos e busca traballo e expertos en mentoring que lles explicaron polo miúdo os programas dos que dispoñen para axudalos”, explicou a concelleira de Emprego e Formación, Rosario Costas. Pola súa banda, o alcalde Alejandro Lorenzo agradeceu ás poñentes a súa intervención e aos participantes desexoulles “que vivan esta etapa, clave na súa carreira profesional, con motivación e ilusión aproveitando as oportunidades que se lles presenten”, reiterando que “neste proceso poden contar co apoio do Concello que, a través de Porremprego, pon á súa disposición orientadores e persoal que lles axudarán e guiarán”.