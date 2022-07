A Cañiza acolle hoxe tres citas para os amantes do deporte. Dende ás 10.30 horas, no parque eólico Montouto, celébrase o campionato galego F3F de aeromodelismo. Tamén durante toda a xornada, no campo das Augas Férreas terá lugar o torneo de fútbol 7 senior feminino e masculino. E ás 18.00 horas, no pavillón de Valeixe, exhibición de patinaxe sobre rodas.