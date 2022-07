Verán de festivais en Nigrán

O Concello de Nigrán arrancou a súa oferta cultural de xullo con ‘Solpor Monteferro’, continuou co SonaGaifar en Panxón, segue esta fin de semana dando protagonismo á mellor música nos mellores enclaves co festival Vive Nigrán e rematará o mes co XVI Nigranjazz, os días 29 e 30, no escenario ao aire libre do esteiro de A Foz coa presencia de músicos de proxección internacional e na que será a súa edición máis feminina.

Rigoberta Bandini, Iván Ferreiro e La Bien Querida encabezan o cartel da sexta edición do Vive Nigrán, que se celebra dende onte e ata mañá no campo de fútbol de Lourido, e que se completa cos concertos de Niña Polaca, Colectivo Da Silva, Grande Amore, Cariño e as sesións DJ de COOL NENAS e EME DJ. Á programación desta edición súmase unha xornada extra, a de mañá domingo, co concerto de Miguel Ríos & The Black Betty Trio.

Máis que praia

Neste mes de xullo, o Concello de Nigrán mantén a súa aposta de descentralizar o turismo de praia coa realización de diferentes roteiros guiados, os máis inmediatos serán o do Camiño portugués pola costa o día 20 e o da Praia dos Afogados o 27, con saída ámbolos dous ás 20.00 horas, o primeiro dende a ponte da Ramallosa e o segundo dende a praia da Madorra. Tamén volve o programa ‘Música nas Parroquias’ coas festas de Santiago de Parada, as do Carmen en Praia América e San Fiz, festivo local no municipio.

O martes 26 para conmemorar o día dos avós, a Asociación Veciñal Cultural e Deportiva Monteferro organiza unha festa en Panxón. Haberá photocall, almorzo, bingo e actuación musical ata que o corpo aguante.

Ademais, tras dous anos limitados pola pandemia, as food-trucks regresarán á Alameda da Ramallosa con “Rilla na Rúa”, do martes 19 ao luns 25.

Baixo o lema ‘Nigrán, equilibrio natural’, o Concello pretende un ano máis dar cabida a todo tipo de públicos ao tempo que pon en valor a totalidade do municipio. Toda a programación polo miúdo está dispoñible na axenda web municipal, https://www.nigran.es/agenda

Deporte

As actividades deportivas tamén foron protagonistas do inicio do verán coa Travesía a Nado Costa Serena en Praia América ou o campionato galego de dupletas en Porto do Molle e torneos de volei-praia ou tenis praia aos que hai que sumar as tradicionais actividades como zumba, pilates ou tai-chi e inchable de fútbol en Patos e como novidade ‘Ioga no Solpor’ na praia de Patos.

Novamente, o consistorio aposta polo grupo local Teatro do Ar, que actuará o vindeiro venres 22, ás 21.00 horas, no esteiro de A Foz.

Igualmente, os comerciantes de Nigrán celebrarán ‘Beachmarkets’ as fins de semana no espazo deportivo Dunas de Gaifar e non falta o mercadillo multicultural en Praia América. con obradoiros infantís todos os sábados ás 18.00 horas, e o xa clásico de antigüidades o día 25 no Paseo de Panxón, sumado ao Mercado Revolto esta fin de semana e a seguinte.

“Como cada ano, queremos chegar a todo tipo de público ofrecendo actividades moi diversas para que ninguén se sinta excluído, a programación de verán é tamén un fiel reflexo do ‘Nigrán para todos’ do que sempre presumimos”, resume o alcalde, Juan González, quen incide en que se trata “dunha programación de continuidade” ao estar xa a maioría dos eventos moi consolidados no calendario local”.