O Concello de Tomiño vén de informar ao seus veciños que separar o lixo orgánico comeza a ser obrigatorio. Dende o consistorio remítense ao anuncio da Deputación de Pontevedra da obrigatoriedade de tratar o lixo orgánico a partir do 30 de xuño de 2022, que esixe a separación dos restos de alimentos e vexetais do papel, metal, plástico e vidro.

Dende o Plan Revitaliza, a Deputación suxire tres opcións para tratar os biorresiduos: compostar de maneira doméstica cun composteiro individual, compostar en centros de compostaxe comunitaria ou depositar os biorresiduos en colector marrón. Todo isto de cara a converter os restos orgánicos en fertilizantes, así como a contribuír á economía circular da propia natureza.

Co obxectivo de garantir o cumprimento da normativa, o Concello de Tomiño dispón de composteiros individuais para as casas con finca ou xardín, que poden ser solicitados en caso de requirilo. Ademais, o Concello está repartindo un segundo composteiro á veciñanza que o precise, que tamén pode ser solicitado aos técnicos que están a facer o seguimento polas vivendas. No que respecta aos núcleos urbanos de Seixo e Goián, existen centros de compostaxe comunitarios.