Enmarcar e coordinar a actuación de relanzamento turístico do camiño histórico “Entre abadías”, un sendeiro de 21 quilómetros, que atravesa os municipios da Cañiza e de Melón foi o obxecto do convenio asinado polos alcaldes destes dous concellos, un pontevedrés e outro ourensán.

Luis Piña, rexedor da Cañiza, e o seu homólogo da localidade veciña de Melón, Emilio Díaz, rubricaron o documento para relanzar esta ruta con máis de 800 anos de historia, sumida ata o de agora no esquecemento. Fixérono nun acto público, na contorna da Capela de San Bieito, na Fonte Santa, despois da misa solemne e da procesión da xornada festiva da onomástica.

Ámbolos dous alcaldes manifestaron que se trata dunha “colaboración intermunicipal co fin de potenciar o tecido económico e turístico dos dous concellos; para avanzar xuntos e continuar colaborando sempre para favorecer os intereses da veciñanza dos dous municipios”.

As accións a levar a cabo serán acondicionar e sinalizar o sendeiro con recursos propios; solicitar conxuntamente subvencións e axudas a outras administracións públicas ou empresas privadas para a realización de actividades de mantemento e investigación, culturais e deportivas, mantendo sempre o nexo de unión entre os dous municipios; promocionar o camiño en feiras de turismo, elaborar folletos informativos e desenvolver todas aquelas actuacións que teñan por obxectivo emponderar os territorios polos que transcorre este sendeiro medieval.

Revulsivo turístico

No acto de sinatura do convenio, os rexedores explicaron que na primeira fase que se abordou “desenvolvemos un traballo intenso, con numerosas visitas de campo, durante todas as estacións do ano. Percibimos un grande interese veciñal pola posible reapertura do camiño, sendo coñecedores da súa importancia no pasado, da súa decadencia presente e do revulsivo turístico que pode ser no futuro inmediato”.

Desde o Concello da Cañiza apréciase con claridade a oportunidade de potenciar o centro urbano e a zona turística Carballo do Marco, así como o camiño de comunicación parroquial en Oroso.

No Concello de Melón a predisposición e colaboración “é incondicional, sen ningún tipo de traba”, e apostan con esta iniciativa por unha “innovadora oportunidade para poñer en valor o seu valioso patrimonio histórico”.