A segunda edición do Festival Internacional de Artes de Rúa (FIAR) será a seguinte parada na axenda cultural de verán do Concello de Tui que comezaba a pasada fin de semana co II Festival da Cultural Tradicional e Folk. A Eurocidade Tui-Valença acollerá do 22 ao 24 de xullo un total de 18 funcións, 12 espectáculos e media ducia de pasarrúas e seis espazos diferentes de ámbalas dúas localidades fronteirizas.

O Concello de Tui presenta para estes dous meses de verán un total de catro festivais, estes dous xa mencionados en xullo e en agosto Música no Claustro, do 1 ao 7, e IKFEM, do 19 ao 26; a X Festa do Miño, tamén o vindeiro mes, o día 13; sesións de cinema; concertos e xa en setembro-outubro unha nova edición de Músicas no Minho co III Encontro Profesional de Música Galiza-Portugal MUMI.

O paseo fluvial volve converterse nunha gran sala de cine ao aire libre con capacidade para 400 persoas para proxectar tres filmes, “Valentina” púidose ver onte e os dúas seguintes citas serán xa en agosto, “Arrietty” o día 12 e “Voando xuntos” o 26, ás 22.00 horas.

Concertos

A Banda de Gaitas San Xoán de Paramos ofrecerá o concerto Día de Galicia, o domingo, 24 de xullo, ás 22.15 horas no paseo fluvial. No mesmo contarán coma artista convidada con Laura Villaverde. Interpretarán repertorio tradicional galego, portugués e arranxos de temas pop e rock.

“Volta ás Orixes” é o título do concerto que ofrecerán as irmás violinistas tudenses Sara e Raquel Areal Martínez xunto á pianista Karla Martínez o venres, 29 de xullo, ás 22. 15 horas na praza de San Fernando. Ao longo dunha hora interpretarán as obras que as teñen acompañado ao longo da súa carreira musical. Así poderemos escoitar composición de Vivaldi, Falla ou Sarasate.

Toda a programación, xunto a un avance do outono, vén recollida nun novo número da Axenda Cultural Corredoira da que se editan 14.000 exemplares que son distribuídos en Tui e Valença.