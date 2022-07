A axenda de verán do Concello da Guarda arrancou con A Guarda Diversa, A Guarda Mar de Blues e a XXX edición da Festa da Langosta e da Cociña Mariñeira, nunha fin de semana intensa e chea de propostas na que non faltou a música, o ocio e a boa gastronomía.

Onte e hoxe estanse a celebrar as Festas do Carme no Porto da Guarda e a seguinte cita da programación será o vindeiro xoves, día 21, coa proxección da película “Bella y el circo mágico”, ás 22.30 horas na Praza do Reló. Xa o sábado 23 terá lugar unha feira outlet organizada por Orpagu na Praza de Avelino Vicente e, nesa mesma xornada, celebrarase a II Carreira de Orientación (inscrición e información na web www.xestanatureza.com) e o encontro dos pobos da A. C. Do Lusco ó Fusco, ás 20.30 horas no auditorio de San Benito.

Xa a última fin de semana do mes de xullo volverá outra das citas gastronómicas por excelencia da vila mariñeira, a Festa do Peixe Espada, os días 29, 30 e 31, polos restaurantes da localidade.

Exposición

A Guarda terá tamén unha importante exposición pictórica este verán que estará na Casa dos Alonso entre o 26 de xullo e o 13 de agosto, e na que se poderán observar e apreciar os traballos e pinturas da artista guardesa Chuny Alonso.