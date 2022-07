Salceda de Caselas vive dende hoxe os días grandes das Festas do Cristo das Angurias. Logo de dúas semanas cheas de actividades culturais dirixidas a tódolos públicos, con cinema, baile, teatro e moita música, a Agrupación Gaiteira de Salceda será, como de costume, a encargada de iniciar a programación deste sábado. Será a partir das 20.00 horas cando comece o desfile polas rúas da Esfarrapada para dar paso, ás 22.00 horas, ao estourazo dende o balcón da Casa da Cultura a cargo, nesta décimo terceira edición, da peña Jolgorrio. O colectivo encargado de dar o pistoletazo de saída das Festas do Cristo é coñecido pola súa participación no desfile de carrozas e comparsas do entroido dende os seus inicios. E tras elo, verbena coa orquestra Solara.

Salcedenses distinguidas/os

O outro dos eventos que serven para recoñecer a diferentes persoas e colectivos do municipio terá lugar mañá domingo. Será ás 11.30 horas cando se celebre o XI acto cívico salcedenses distinguidas/os no que os veciños homenaxeados este ano son Rosa Bouza Tellado (73 anos), pola súa vida adicada ao eido empresarial no sector do granito; Emilio Rodríguez Lorenzo (68 anos),pola súa traxectoria no sector da hostalaría e a súa vinculación co eido asociativo, e María Jesús Giráldez Ferreiro (73 anos) quen destacou no sector do comercio como libreira.

Ás 13.00 horas oficiarase a misa solemne cantada polo Coro Polifónico de Entenza e xa pola noite volve a música con dous concertos, o da Banda Cultural de Salceda ás 21.00 horas e o de SES ás 23.00 horas.

O luns, festivo local na vila, porá o broche de ouro ás festas El Combo Dominicano, a partir das 22.30 horas.

O concelleiro de Cultura, Álex Rodríguez, resaltou na presentación do programa “a aposta que o Concello de Salceda leva feito na cultura dende o inicio da pandemia, non deixando de programar e apostando por manter as grandes citas culturais adaptadas á normativa”. Fixo fincapé tamén no retorno de “grandes citas,” e da volta das asociacións á programación como no XXIX Festival de Bandas de Música en colaboración coa Banda Cultural de Salceda, no Vaia Cristo, coorganizado pola ACDE Treze Catorze ou na volta das actuacións dos grupos de Playbacks de Soutelo e de Parderrubias.