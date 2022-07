A programación Gondocultura verán 2022 deu comezo coa festividade de San Bieito a pasada fin de semana en Gondomar.

A axenda cultural continuaba onte cun concerto de Xisco Feijoo na Praza Paradela, lugar no que hoxe e mañá proseguen os eventos. Esta tarde, sobre as 18.15 horas prevese que cheguen os vehículos participantes no XIII Rally das Donas de vehículos clásicos. A comitiva arrancará dende Vigo para realizar un recorrido de 125 quilómetros que terá un descanso de 45 minutos na vila condal. Logo de retomala a ruta finalizará tamén en Gondomar, no lugar de Sermán, cunha cea de entrega de premios.

As actuacións proseguen mañá cunha nova cita musical a cargo de Ardelume, que ofrecerá un concerto ás 22.30 horas.

Xa de cara o seguinte sábado, 23 de xullo, está programado un espectáculo de títeres da compañía Fantoche Baj; será ás 20.30 horas na Praza Escolas Vellas. E o 24 e 25 de xullo actuarán, nas pistas do CDL a partir das 20.30 horas as catro escolas de danzas.

E para rematar o mes de xullo dous festivais, o de Danza e Artes de Movemento Abanea, os días 28, 29 e 30, e o canino Xiracan, os días 30 e 31.