O Festival Intercéltico do Morrazo (FIM), decano dos festivais folk galegos, chega este ano a súa trixésimo oitava edición celebrado ininterrompidamente. Organizado polo Concello de Moaña, terá lugar os días 29, 30 e 31 de xullo de 2022. Logo de dúas edicións marcadas pola situación sanitaria derivada da COVID, que obrigou a tomar medidas restritivas en canto a capacidade e distanciamento social, levando á organización a retransmitir o evento en directo a través das redes sociais para garantir o acceso a toda a cidadanía mantendo o seu espírito aberto, a XXXVIII edición preséntase como a da volta á normalidade do FIM, recuperando o seu formato tradicional, onde o público poderá gozar dos concertos e das actividades paralelas sen colas, sen restricións de acceso e, de balde, como viña sendo habitual.

A XXXVIII edición do FIM, tamén será a da volta dos artistas internacionais: Elephant Sessions (Escocia), Yves Lambert (Quebec) e Kathryn Tickell (Northumbria), nun cartel de seis concertos completado polas formacións galegas Treixadura, Xurxo Fernandes e Os d’Abaixo.

E paralelamente aos concertos do FIM tamén se celebrará a primeira edición de A MOA, a Mostra de Artesanía e Cultura Tradicional. Un evento con cartel propio que contará con expositores, obradoiros, desfiles e actuacións musicais e de danzas tradicionais, organizada pola Asociación Moaña Antiqua e o Concello de Moaña.

O FIM

Treixadura será o encargado de abrir o Festival Intercéltico do Morrazo o venres, día 29, a partir dás 22.00 horas. Este grupo galego constitúe dende 1990 un espectáculo musical sorprendente. A música tradicional observada desde dúas concepcións ben arraigadas: o canto e a gaita. En Moaña presentará o seu novo traballo, Camiño longo e celebrará os máis de 30 anos de andaina. Con Camiño longo, Treixadura quere recuperar as melodías dos inicios do grupo para descubrir como lles acae a madurez e a experiencia aos seus temas máis emblemáticos. Este disco é o rexistro dunha parte da vida compartida con todo o público: 30 anos de emocións recompiladas para levar ao público a revivir momentos inesquecíbeis.

E a continuación, ás 23.30 horas, actuará, procedente das Highlands of Scotland, Elephant Sessions, integrada por Euan Smillie (fiddle), Alasdair Taylor (mandolina), Seth Tinsley (baixo, sintetizador) e Greg Barry (batería, samples). Creando unha mestura progresiva de melodías intricadas, guitarras envolventes, cun fondo potente de baixo e batería, a súa música combina o mellor do trad, o funk e a electrónica dando como resultado un son novo.

Na xornada do sábado ofrecerán cadanseu concerto Yves Lambert e Xurxo Fernandes, ás 22.00 e 23.30 horas, respectivamente. Yves Lambert foi membro fundador de La Bottine Souriante e figura entre os intérpretes máis influentes do trad de Quebec. O carisma e o talento de Yves Lambert, xunto co virtuosismo e a paixón de Tommy Gauthier e Olivier Rondeau, os matices dos seus arranxos e a súa clara harmonía, fan deste trío unha experiencia musical única. Por outra banda, Xurxo Fernandes, creador e artista coruñés cunha extensa traxectoria no ámbito da etnografía e das músicas de raíz. Como intérprete é unha das voces máis singulares do panorama actual, capaz de innovar minuciosamente desde a tradición grazas ao seu vasto coñecemento do eido da creación popular colectiva.

Os d’Abaixo e Kathryn Tickell serán os encargados de clausurar o FIM o domingo 31 de xullo. Os primeiros actuarán en sesión vermú, ás 12.30 horas, e a compositora inglesa ás dez da noite.

Os d’Abaixo apareceron no ano 2010 co obxectivo de promover e animar bailes e festas tradicionais na contorna de Compostela. O seu repertorio recolle algunhas das pezas populares máis coñecidas da música galega xunto con novas achegas de fontes tradicionais ou de nova composición. Os d’Abaixo son Richi Marín (percusión), Santi Cribeiro (acordeón e coros), Gon Goás (guitarra e coros), Xacobe Varela (gaita, bouzouki e voz), Roberto Rama (gaita, saxo, pandeireta e coros) e Quim Farinha (violín e coros).

Kathryn Tickell é a principal expoñente das gaitas de Northumbria, compositora, intérprete, educadora e exitosa artista de gravación, o seu traballo está fondamente arraigado á paisaxe e as xentes de Northumbria. Kathryn chega a Moaña co seu proxecto The Darkening.

A MOA

A mostra de artesanía será os días 29, 30 e 31 de xullo no Paseo Marítimo de Moaña, no contorno do palco da música. Ademais, haberá obradoiros de baile galego, con Manolo Cobas, o venres ás 20.30 horas, e de danzas do mundo, con Suso Cancelas, o sábado, ás 19.00 horas.

Tampouco faltará a música coas actuacións de Obal, que vén de presentar recentemente “Posotopía”, o seu segundo disco, acompañado con ocasión da celebración de A Moa dun espectáculo de baile a partir da colaboración con Monteira Danzas do Mundo. Será o día 30 ás 20.30 horas. E o domingo 31, a partir das 19.30 horas, Festival de folclore e baile galego con desfile e actuación das bandas e cantareiras moañesa Gaiteiros de Moaña, Meiramar Axóuxeres, Breogán de Moaña, Acf Solaina Moaña, Asociación Cultural e folclórica Charaviscas, Arco da vella e Salgharitas Moaña.