Chegan os meses de verán e a Concellaría de Cultura de Bueu volve apostar polo programa Espazo Convida 2022 para levar a oferta cultural ao exterior de diversos espazos da vila organizando 32 espectáculos para todos os públicos, todos os martes, mércores, xoves e venres de xullo e agosto.

O concelleiro de cultura Xosé Leal destaca que “o compromiso deste goberno é achegar a cultura a diversos lugares da vila, con actuacións que fomentan de xeito transversal valores esenciais como son a lingua, a igualdade ou o respecto polo medio. Unha vez máis buscamos a variedade na oferta con artistas consolidadas e outras máis emerxentes, cunha proposta paritaria”.

Os martes, desde ás 21:30 horas, desenvolverase o espazo escénico familias, con actuacións que van desde os monicreques ata a maxia, pasando polos contos e as acrobacias que farán as delicias da cativada. As citas que restan neste mes de xullo son, o día 19 con Brais das Hortas e o seu espectáculo “Contos para caghar patatillas” na Casa da Aldea de Meiro, e o día 26 “Tin” de Dani García na Praza Massó.

Os mércores toca sesión de cinema, o día 20 proxectarase o filme “Verano 1993” na Casa da Aldea de Meiro e o 27 “Cuñados” na Praza Massó, ás 22.30 horas.

Por segundo ano consecutivo, as contadas ou monólogos volven ser protagonistas os xoves a partir das 21,30 horas. O vindeiro estará Bea Campos na Casa da Aldea e o 28 Antía Costas na Praza Massó.

E os venres a música en galego será a protagonista, tamén a partir das 21.30 horas. O día 22 o dúo tradicional Acordeireta tocará en Meiro e o 29 o funk de Enxeito soará en Massó.

No mes de agosto, as actividades chegarán tamén a Bon, Beluso, Banda do Río e Cela

O programa completo pode consultarse na páxina web do Concello de Bueu.