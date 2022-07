A música é unha das grandes protagonistas do verán cultural no Concello de Soutomaior. Así, a maiores das actividades deportivas e de lecer, os concertos teñen un oco importante na axenda estival. O vindeiro venres 22, dentro das xira do Xacobeo 21-22, actuará Dani Fernández, será no peirao de Arcade, a partir das 23.00 horas, con entrada de balde; e na xornada seguinte, á mesma hora, farao Roi Casal na Alameda Talo Río, enmarcado no Musigal.

A fin de semana festiva do Día da Galicia continuará con máis música. Será o domingo, día 24 de xullo cando se celebre o Festival de Bandas Sonoras a cargo da Banda de Música Artística de Arcade. Terá lugar na Alameda Talo Río a partir das 21.30 horas. Xa para o mes de agosto están programados os concertos de Milladoiro, o día 5, e o de Gisela, o 13, entre outras actuacións musicais.