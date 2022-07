Volve a Festa do Churrasco ao campo da feira do Concello de Covelo e con ela a boa gastronomía, a música e as ganas de celebrar en compaña o día de Santiago, patrón do municipio.

O alcalde, Pablo Castillo, e a concelleira de Cultura, Lourdes Enes, presentaron xunto a representantes da hostalaría local o cartel das festas que arrincan o vindeiro sábado e que, ao longo de tres días, ofrecerán actividades para tódalas idades e arredor de 1.200 quilos de carne de tenreira e porco, 205 de chourizo criollo e 130 de pementos de Arnoia con denominación de orixe.

Por segundo ano consecutivo a hostalaría de Covelo súmase a render homenaxe á carne á brasa e servirá, tamén, esta receita. Deste xeito, as persoas que se acheguen á localidade para gozar deste día festivo poderán xantar churrasco con pementos tanto nos bares e restaurantes como ao aire libre no campo da feira a un único prezo de seis euros a ración.

Os locais participantes son bar Sebastián en Barcia de Mera, en Maceira o bar Plaza e na Graña o bar Río Tea, o bar do centro social e bar A Graña; na Ermida o restaurante Lemos e no centro urbano o bar O Buraco.

Alcalde e concelleira adiantaron que este ano a XLI Festa do Churrasco comprométese co planeta e pásase a un modelo máis ecolóxico. O tradicional prato de barro será substituído por un reciclable e biodegradable e do mesmo xeito o farán os vasos, o garfo e os coitelos.

O programa de festas abre co espectáculo para a cativada “Brinca Vai!” de Paco Nogueiras, o día 23 ás 20.30 horas na praza Mestre Cerviño. A continuación, ás 22.30 horas no mesmo escenario, Festa da Xuventude Disco Móbil con GHZ (Ganjack & Willow), Chico López, Dj Pedro Gainza, Dj Mesu + Dj Traffic House e Dj Khris Guez. O domingo 24 ás 22.30 horas haberá verbena coa orquestra La Dimensión e Los Lunes Al Sol.

O día grande comezará ao mediodía cunha edición especial da Mostra de Produtos de Covelo e de Artesanía na carballeira do campo da Feira. Ás 12.30 horas oficiarase a misa solemne seguida da procesión acompañada pola Banda de Música de Mondariz que ás 13.15 horas ofrecerá un concerto na praza Mestre Cerviño.

Outra das novidades desta edición é o adianto na hora de inicio da gran churrascada, comezarase a servir racións a partir das 14.00 horas. As persoas empadroadas en Covelo gozarán dun desconto e poderán pasar pola Casa do Concello a retirar os tíckets ata o 22 de xullo. Ademais, xantar na XLI Festa do Churrasco ten premio, cada número de tícket participará nun sorteo con premios sorpresa que se entregarán a media tarde. A degustación estará amenizada coa música da charanga SDK, que non parará de tocar no campo da feira alternándose coas actuacións de Breocans, prevista para ás 16.30 horas, e concerto de Pelepau, ás 19.00 horas e ás 21.00 horas pechará a xornada a orquestra Talismán.

Choripan

A última das novidades que ofrece esta nova edición da Festa do Churrasco é o Choripan para merendar e cear. Será servido na cantina do campo da feira a partir das 19.30 horas a cargo do Club de Patinaxe Covelo que así recadará fondos para os seus deportistas.