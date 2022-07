O Concello de Bueu organiza esta fin de semana, 16 e 17 de xullo, as tradicionais Festas do Carme e das Dores, que se celebran por todo o alto e con plena normalidade despois de dous anos de restricións por mor da pandemia. Bo exemplo diso é a recuperación da procesión marítima, que se celebrará esta tarde, ás 18.30 horas, e para a cal o Concello reservou un catamarán para a veciñanza. O alcalde Félix Juncal salienta que “sabemos que todos os anos hai moitísima demanda para ver unha procesión con tanta tradición na nosa vila” de aí esta nova iniciativa para a cal as persoas interesadas tiveron que apuntarse durante esta semana no consistorio.

O rexedor apuntaba no acto de presentación que “esta festa representa algo moi especial para unha vila mariñeira como a nosa, e por iso promovemos actividades para todas as idades”. O Concello insire esta festividade no marco dun proxecto máis ambicioso que reivindica o mar e as súas xentes: a III Semana da Cultura Mariñeira, que acolleu eventos lúdico – festivos durante toda esta semana. Agora, hoxe e mañá, os bueueses e bueuesas vivirán as súas festas grandes e tan agardadas.

O programa arranca este mediodía coa misa na Igrexa Parroquial de San Martiño e posterior procesión ata a lonxa na compañía da Banda de Gaitas Manxadoira e a Banda de Tambores. Xa pola tarde, os oficios relixiosos desenvolveranse na lonxa a partir das seis, nunha misa que estará presidida pola imaxe principal da Virxe do Carme e outra talla de porcelana que foi doada recentemente por D. Juan Veiga á Confraría de Pescadores San Martiño de Bueu; ao seu remate dará comezo a procesión marítima e ruada a cargo da Banda de Música Artística de Bueu. Pola noite, o exterior do Centro Social do Mar acollerá a verbena coa orquestra leonesa Ipanema, que se dividirá en dous pases polo espectáculo de pirotecnia dende a praia da Banda do Río, previsto para a medianoite.

Hoxe, Bueu tamén acolle a XII Travesía a Nado Udra – Pescadoira, organizada polo Club de Atletismo Corredoiras e o Concello, e coa que se pretende concienciar sobre a necesidade da rexeneración do areal urbano de Pescadoira.

Mañá domingo, Día das Dores, actuará a charanga “A cabesa non para” ás 11.00 horas e ás 12.00 horas terán lugar os oficios relixiosos na Igrexa Parroquial de San Martiño. O broche de ouro da xornada será o concerto de Guadi Galego, ás 22.00 horas no exterior do Centro Social do Mar, enmarcado no programa Musigal da Deputación de Pontevedra.

Ademais, ao igual que nas recentes festas do Corpus, a zona das Lagoas acolle atraccións para a cativada.