O verán chega ao Rosal cunha morea de actividades” de alta calidade e moi diversas” para achegar a cultura, a música e o lecer a todos os públicos e todo o municipio. O Concello conta para os meses de xullo e agosto cunha intensa programación cultural na que haberá cabida para concertos, festivais, cine, monicreques, deporte e moito máis. “Continuamos apostando por encher de lecer o noso municipio, por iso preparamos un programa moi completo co que revitalizar os nosos barrios e poñer en valor os espazos de lecer cos que contamos”, destaca a alcaldesa, Ánxela Fernández.

A axenda cultural arrancará o vindeiro martes, 19 de xullo, co concerto de Roberto Caco na Praza de Fornelos ás 21.00 horas e o xoves 21, á mesma hora, coa actuación de Na Revolta no Torreiro de Marzán. O venres 22 chega unha das actividades estrela, a presentación dunha nova edición do proxecto Memoria Viva, que recolle o inestimable testemuño de dous novos maiores que atesouran grandes coñecementos da historia e devir do Rosal; será ás 20.30 horas no auditorio municipal.

Os días 23 e 24 de xullo a UD Ribera organiza en colaboración co Concello o V Torneo de Fútbol 7 O Rosal, que se disputará no campo de fútbol da Mata, con premios e trofeos para os equipos gañadores e tamén para o mellor porteiro e xogador.

O 24 e 25 de xullo chega a Festa do verán do Pilar con dous días cheos de actividades no colexio da Mata co concerto estrela de Treixadura ou o Festival Xente Xida. Haberá tamén xogos populares, torneo de xadrez e monicreques, entre outras actividades.

O mes rematará coas Xornadas de Cine nas Eiras organizadas pola Asociación Ghorghalado en colaboración co Concello do Rosal, que durante os días 28, 29 e 30 de xullo achegará ao público a unha oferta cinematográfica difícil de atopar nos circuítos habituais.