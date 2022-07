As actividades ofertadas polo Concello de Tomiño nos meses de xullo, agosto, setembro e outubro suman a día de hoxe máis de 620 inscricións por parte da mocidade e dos máis pequenos da casa. As disciplinas deportivas de pádel, tenis, fútbol feminino e skate xa pecharon o período de inscrición pero noutras actividades segue o prazo aberto, é o caso, por exemplo, do campus mixto de fútbol e do campamento urbano científico, para os cales aínda quedan prazas dispoñibles.

Tras dous anos de pandemia e restricións, retómase o obxectivo do Concello de Tomiño de garantir á mocidade e aos nenos e nenas actividades de carácter lúdico, educativo e deportivo. A oferta de 451,5 horas de formación e desfrute foi recibida con éxito por parte da cidadanía, cunha gran demanda dos cursos e eventos ofertados. Entre as disciplinas máis requiridas encóntranse o campus de fútbol mixto (99 inscricións), o campamento urbano científico (97), tenis (55), piragüismo e campamento musical (ambas con 47). Así e todo, unha vintena de posibilidades compoñen a oferta: sete campus e dous cursos deportivos, outros catro cursos e eventos para a mocidade, tres obradoiros e dous campamentos. Concretamente, ademais das xa mencionadas con prazas dispoñibles, ofértanse un campus de bádminton e de atletismo, ioga integral para nenos e nenas, un curso de fotografía, un obradoiro de vídeo mapping e de canto (Operación Triunfiño en Tomiño), un curso de iniciación ao lettering, un obradoiro de robótica, un evento de gaming e a actividade “Constrúe o teu Futuro”, con metodoloxía lego® serious play®. En todos os cursos ofertados requírese un mínimo de 15 persoas para que se leven a cabo. Para máis información, chamar ao 986 622 001/02/03 e/ou mandar un correo electrónico a omix@tomino.gal. As inscricións poden realizarse a través dun formulario que está dispoñible en https://tomino.gal/campus-cursos-e-obradoiros-veran-2022.