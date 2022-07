Un total de 168 atletas percorrerán os 25.950 km de circuíto do Tríatlon Concello do Porriño, entre eles, o campión do mundo, Iván Raña que ademais de participar este ano apadriña o evento.

Tralo parón derivado da pandemia volve esta proba deportiva entre Tui e Porriño que celebra a súa sétima edición hoxe, a partir das 16.30 horas. Como vén sendo habitual, o tramo de natación sprint é de 750 metros e desenvolverase no río Miño, fronte á sede da Comandancia Naval de Tui; o tramo de bicicleta é de 20,2 quilómetros entre Tui e O Porriño e finalmente a carreira pedestre, cun percorrido de 5 quilómetros, dispútase a 2 voltas nun circuíto polas rúas do casco urbano porriñés.

Na edición deste ano a iconografía e cartelería xira en torno á bandeira multicor sumándose, tal e como explicou o alcalde Alejandro Lorenzo, ao “movemento en defensa da diversidade e pola igualdade de dereitos das persoas LGTBIQ+”, en definitiva, “un evento deportivo de alto nivel que reivindica unha sociedade máis libre e respectuosa”. O rexedor do Porriño indicaba tamén no acto de presentación do evento que “este será o meu primeiro Tríatlon como alcalde e é toda unha honra ter contado co respaldo e colaboración total do tecido deportivo do Porriño para os que non teño máis que palabras de agradecemento. Moitísimas grazas a todos e todas os voluntarios e voluntarias, clubs deportivos, Protección Civil, Policía Local, Garda Civil, Concello de Tui, Xunta de Galicia, a todos os que facedes que posible que un evento desta magnitude teña lugar na nosa vila.

Mini Tríatlon

Os máis pequenos tamén terán a súa proba: o Triatlón Mini. Dispútase tamén hoxe en horario de mañá. Neste caso a participación estaba limitada a 45 prazas para nenos e nenas de entre 4 e 10 anos acompañados por un adulto. O único requisito é saber nadar 25 metros ininterrompidamente e tamén andar en bicicleta.

Os máis cativos teñen que completar un percorrido de pouco máis dun quilómetro no que igualmente competirán en tres modalidades deportivas. Serán 25 metros a nado na piscina municipal, 700 metros en bicicleta dende o polideportivo municipal ata a igrexa de Santa María e alí farán a transición para encarar os 300 metros de carreira a pé ata chegar á meta instalada diante da casa consistorial.