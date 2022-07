O Consorcio de Augas do Louro entregou os premios do seu concurso de debuxo infantil impulsado con motivo do Día Mundial da Auga e que nesta quinta edición xirou baixo o lema “AQUAL E ODS6, NO NOVO RETO AQUA-OLÍMPICO”. No mesmo participaron escolares de 3º e 4º de Primaria dos catro concellos que conforman o consorcio: Mos, Porriño, Salceda de Caselas e Tui.

O presidente do Consorcio e alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo; de Mos, a alcaldesa, Nidia Arévalo, e o tenente de alcalde, Camilo Augusto; a rexedora de Salceda de Caselas, Verónica Tourón, e a concelleira de Tui, Ana María Núñez fixeron entrega aos gañadores dos agasallos consistentes nunha tablet para os que lograron o primeiro posto e un smartwatch para os segundos e terceiros. Os galardoados foron: Óscar Ucha, Juan José González e Isaac Nunes, de Mos; Grecia Valentina Álvarez, Alma Fernández e Irene Fernández, de Porriño; Martín Díaz , Juan Zamora e Bruno Rocha, de Salceda de Caselas, e Evelyn Montero, Noa Fernández e Hugo Álvarez, de Tui.