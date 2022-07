O Concello de Bueu puxo en marcha este verán un programa de rutas baixo o lema de “Sabor e mar”, co que se busca achegar os recunchos naturais, culturais e gastronómicos da vila. As rutas, que tiveron moi boa acollida o pasado ano, iniciáronse en sábado, 18 e 25 de xuño e hoxe, 2 de xullo; a partir de agora, e ata setembro, continuarán os xoves.

Cun custe de 6 euros por persoa, estas andainas comezan ás 10.00 horas e constan dunha ruta guiada e a elaboración dunha tapa mariñeira por parte dunha cociñeira profesional, que se poderá degustar ao remate na Praza de Abastos. Para participar nelas precísase inscrición previa escribindo un correo electrónico ao enderezo turismo@concellodebueu.gal, chamando ao número de teléfono 986 390 029 (ext.5) ou cubrindo un formulario a través da web municipal

Silvia Carballo, concelleira de Promoción económica e Turismo, salienta que “é importante que coñezamos os lugares máis importantes da cultura da nosa vila e os produtos que nos trae o mar”. De aí que dende o goberno local “se aposte, un ano máis, polo turismo sostible e de natureza, con accións de promoción dos produtos e espazos locais”. O obxectivo é, pois, dar a coñecer o patrimonio natural e inmaterial da contorna, tanto para a veciñanza como para as persoas visitantes.

Sendeirismo

Ademais destas andainas gastronómico culturais, a Concellaría de Turismo está programando rutas de sendeirismo para os sábados, nas que se darán a coñecer lugares do rural. Entre elas a dos Pazos, a dos Muíños, a dos Abades, a de Ermelo, a de Cela e a do Sendeiro do Litoral. Toda a información pode atoparse na sección de turismo da páxina web municipal.