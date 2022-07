O Concello de Covelo presenta a súa programación de verán que aposta por actividades para todos os públicos e coa que “pretendemos ir mas aló e acadar varios obxectivos: realizar actividades lúdico festivas ao longo de todo o verán de forma que tódalas semanas teñamos alternativas de ocio; levar a programación ás parroquias para favorecer a relación entre a veciñanza, mellorar a cohesión social dando a coñecer outros lugares do Concello e deseñar una oferta de actividades que teña en conta a toda a poboación e coa que todas as xeracións se poidan sentir a gusto”. Así o explican o alcalde, Pablo Castillo, e a concelleira de Cultura Lourdes Enes.

Haberá deporte, excursións, teatro, cinema, música e contacontos, entre outras moitas propostas. “Tratamos de maximizar a dimensión social dos orzamentos das festas presentando unha programación diferida no tempo, espallada no territorio, transversal e divertida”. Alcalde e concelleira explican que ás parroquias ás que non chegue a programación neste verán, chegarán no vindeiro. Como novidade, o programa incorpora dúas xornadas de percorrido dos dous tramos da Vía Mariana ao seu paso polo municipio, a etapa 7 A Franqueira-Covelo e a etapa 8 Covelo-Fornelos de Montes.

Concertos de todo tipo de música como o de Pelepau, Antonio Barros, de Música no Ar, o cuarteto de saxofóns Dextrum Ensemble, Los Lunes al Sol, Banda de Música de Mondariz, Breocáns, Pandereteiras do Suído ou Ferriñas da Guía súmanse á música das orquestras, das charangas e á programación do XIV Ciclo de Música Relixiosa de Barcia de Mera.

Os máis cativos e cativas gozarán coas historias de “Ler conta moito” que aterrará en Covelo en catro sesións de divertidas aventuras.

As excursións do programa “Coñece Covelo”, as xornadas de portas abertas do serradoiro dos Carranos, as visitas da Casa Museo Pazo da Cruz, os roteiros estelares guiados e as rutas de sendeirismo achegarannos ao patrimonio natural.

O verán en Covelo tamén será deportivo programandos actividades como o campus multideporte, a proba de orientación “Covelo aventura” e clases de natación na piscina municipal.

As artes escénicas chegarán da man de Baobad Teatro e o tempo da solidariedade a través da cultura con Ás para Alex no día internacional contra o Cancro de mama. E do 23 ao 25 de xullo, Covelo celebrará as súas festas patronais e do Churrasco protagonizadas pola boa gastronomía local e aderezadas de música e humor

A programación de verán súmase á popular Mostras de Produtos de Covelo que, ao igual que o resto do ano, se celebrará cada primeiro sábado de mes.