Tomiño organiza unha axenda de verán na que destacan unha trintena de espectáculos musicalas, dentro do ciclo “O Son da Praza”, que este ano vai máis alá da Praza do Seixo e se espalla con concertos polas parroquias, especialmente, pola de Goián, chegando tamén a Tebra e Barrantes, grazas as súas igrexas románicas, patrimonio histórico que se quere por en valor con concertos de música antiga, lírica galego-portuguesa e cantigas medievais. Tamén á tomiñesa Praza da Mina, situada a uns 150 metros da do Seixo, albergará este verán varias citas musicais.

Ademais, haberá espectáculos de teatro, monicreques, circo, fanfarra e maxia; obradoiros lúdicos-culturais, rutas das artes e oficios, exposicións escultóricas, encontros de bandas e festivais de baile tradicional galego.

A esta oferta hai que sumar as actuacións previstas no programa cultural das Festas do Alivio, en setembro, e o xa tradicional acto cívico, co que Concello de Tomiño homenaxea cada ano a unha persoa tomiñesa distinguida.

A programación cultural de verán abriuse antonte coa inauguración a exposición do escultor Carlos Fernández, de Goián, que traballa en bronce, pedra, mármore e madeira e destaca por ser un gran retratista. Mostra que permanecerá aberta ao público na Aula Museo Pintor Antonio Fernández ata o 10 de xullo. Tamén ata esa data poderanse visitar outras dúas exposicións, unha de esculturas de Magín Picallo no mercado de Goián e outra de pintura de Luis Oliveira no Centro Goianés, que se inauguran hoxe ás 12.00 e 13.00 horas, respectivamente.

E tamén hoxe, sábado, hai unha nova cita musical, logo da actuación de onte de Laura La Montagne & Picoamperio, enmarcada no ciclo “Música e Románico”, organizado por primeira vez dende a Concellalía de Cultura, co fin de por en valor o patrimonio histórico-artístico que representan as igrexas de época románica situadas nas parroquias de Santa Mª de Tomiño, San Salvador de Tebra, Santa Mª de Tebra e Barrantes. A Praza do Seixo acollerá esta noite, ás 22.30 horas, un concerto de Xabier Díaz e Adufeiras de Salitre. E mañá domingo tocará a Banda Unión Musical de Meaño na praza Pintor Antonio Fernández de Goián, ás 12 do mediodía.

Por outra banda, a primeira actividade das rutas de artes e oficios, terá lugar o vindeiro xoves, día 7, ás 20.30 horas, cunha visita guiada por Viveiros Casaita coa posibilidade de coñecer in situ os procesos de produción e as variedades de plantas que traballan.

O cartel da primeira quincena de xullo complétanse con outras citas como a II Edición Vaideson 22, da Escola de Danzas e Gaitas Virxe do Alivio, o sábado 9, ás 21.00 horas na Praza do Seixo; “A máquina do tempo” da compañía de Teatro Ghazafelhos, o día 14 ás 19.30 horas na Praza da Mina; a actuación de Esperanza Mara, soprano noiesa cunha proposta musical baseada nas cantigas medievais e pre-renacentistas, o día 15 ás 20.30 horas na Igrexa Románica de San Vicente de Barrantes e “Amorodo”, rapeiro e poeta, o día 16 ás 22.30 horas na Praza de Goián.