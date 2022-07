Tomiño conmemorou o Día Mundial de Toma de Conciencia do Abuso e Maltrato na Vellez. Así, un grupo de usuarios do Centro de Día, achegouse á Praza do Seixo acompañado polo persoal da entidade asistencial, para informar e sensibilizar á cidadanía sobre este problema que afecta a tanta xente maior. Con este fin, o Concello montou unha mesa informativa, na que se colocaron carteis e dípticos alusivos ao tema. Así mesmo, colgouse da fachada da casa consistorial unha lona conmemorativa e instalouse no primeiro andar do Mercado Municipal unha exposición con 15 fotografías e textos realizados polos usuarios do centro de día.

En cada un dos cadros desta mostra desmóntase, a base de imaxes e textos, tópicos sobre a xente maior transmitindo así ao espectador que as persoas maiores son persoas válidas e con grande experiencia que poden contribuír de maneira importante ao desenvolvemento da sociedade.