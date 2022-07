Descubre Moaña no verán é unha das propostas de lecer lanzadas no Morrazo neste época estival. Para os que aínda non coñecen a zona ou para os que si pero queren afondar máis no territorio está deseñada unha programación de rutas guiadas de carácter ambiental, cultural e etnográfica, con lonxitudes que oscilan entre o quilómetro da de San Martiño aos 10 da Poza da Moura de Domaio. Cada semana celébrase unha cadrando un sábado ou domingo en horario de mañá ou venres polo serán. A participación é de balde e unicamente é preciso inscribirse previamente enviando unha mensaxe de WhatsApp ao número de teléfono 611 080 853.

San Martiño

Unha viaxe polo románico foi a estrea deste programa e será tamén a clausura. A igrexa de San Martiño de Moaña é un dos grandes expoñentes do románico no Morrazo. O tímpano da porta principal axudou a resolver un misterio escondido noutras igrexas, as súas inscricións pasaron de ser un crebacabezas a toda unha revelación. Pero hai máis, o seu interior conserva escondidos, á vista de todos, elementos moi curiosos e anecdóticos. A localización da igrexa é a clave para entender, nunha historia de ricos e pobres, como naceron o barrio do Igrexario e do Cruceiro. E para os que non fixeron este percorrido o pasado domingo terán unha nova oportunidade o domingo 18 de setembro, ás 10.30 horas.

Poza da Moura de Domaio

Na busca da poza máis famosa e fermosa do Morrazo irán os participantes, o vindeiro sábado a partir das 10.00 horas, na ruta da Poza da Moura de Domaio, que se converteu nos últimos anos nun lugar moi visitado pola súa beleza, encanto e historia. O punto de saída é o Parque do Souto das Camelias, para continuar subindo á beira do río da Freixa no que se atoparán cunha gran cantidade de muíños, agora abandonados. Esta proposta volverá a realizarse no mes de agosto, o domingo 21.

Ruta literaria “O último barco”

A ruta literaria “O último barco” será a seguinte cita. O domingo 17, ás 10.30 horas, e de novo volverá a celebrarse o 26 de agosto, nesta ocasión polo serán, con saída ás 20.00 horas. A desaparición de Mónica Andrade leva ao inspector de policía Leo Caldas e máis o seu axudante Estévez á costa de Tirán para intentar descubrir o paradoiro da rapaza. Na súa busca percorren diferentes localizacións desta vila, recompilando pistas que os axudarán a resolver o caso. Nesta ruta literaria danse a coñecer algúns dos lugares reais nos que está baseada esta historia de ficción do escritor Domingo Villar. Pártese dende a estación marítima de Moaña, pásase pola histórica igrexa de San Xoán de Tirán e chégase ata o curioso miradoiro da Mona, seguindo os pasos de Caldas e Estévez na súa investigación.

Canteiras do litoral

Moaña é terra de mar pero tamén de pedra. Ao longo da ruta que se celebrará o 22 de xullo ás 20.00 horas e o 31 do mesmo mes ás 10.30, descubrirase a historia que agochan as antigas canteiras do litoral de Moaña, en Meira, e que foron a orixe do crecemento económico e social da vila. Co paso do tempo e o desmantelamento das canteiras, eses novos espazos serviron de localización para novas actividades empresariais relacionadas co mar.

Moaña mariñeira

E tamén de carácter etnográfico é a ruta a Moaña mariñeira, que terá lugar o venres 5 de agosto, ás oito do serán. Ao longo deste percorrido polo litoral entre o Porto de Moaña e o Porto de Meira danse a coñecer os detalles dos inicios da pesca tradicional, a historia do Pósito de Moaña e a figura do seu impulsor D. José Costa Alonso, e algúns dos naufraxios máis importantes que afectaron ás familias de Moaña. Faise unha visita ao estaleiro de Carlagho, sede da Asociación Sueste, para ver o interior dunha carpintería de ribeira, e o museo aberto das Carreiras de Meira.

Intermareal de Tirán

Haberá que esperar ao 13 de agosto, ás 10.30 horas, para realizar esta ruta entre mareas. Desde o adro da Igrexa de San Xoán de Tirán baixarase á praia para ver, tocar e coñecer as especies que alí habitan, como ourizos de mar, peixes pipa, chocos ou os simpáticos ermitáns.

Na praia da Videira, aprenderase a diferenciar as cunchas das distintas especies de moluscos que se poden atopar nesta zona da costa e finalmente na praia de Niño do Corvo exploraranse as rochas vaugneríticas, de incalculable valor xeolóxico.

Sendeiro da Fraga

Xa en setembro, previa á de San Martiño que pecha a programación de verán, celebrarase, o día 4 ás 10.30 horas, o sendeiro da Fraga de Moaña no que se realizará unha viaxe río arriba, desde o presente urbano e agrícola ao pasado natural que lle dá nome ao río, a fraga, o bosque autóctono que aínda podemos contemplar neste espazo tan singular.

Toda a información destas rutas pode atoparse nas webs www.ailladosratos.org e www.concellodemoana.org.