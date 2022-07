Salceda de Caselas despediu o curso escolar con diversas actividades nas diferentes modalidades deportivas impartidas nas escolas municipais. Baloncesto, patinaxe, balonmán, judo e fútbol sala tiveron cadansúa particular despedida de tempada, na que se implicaron tanto aos nenos como, tamén nalgúns casos, aos seus proxenitores.

En baloncesto desenvolveuse durante o pasado mes dúas ligas, a dos Insectos da que participaron as categorías bay, premini e mini, e a dos Dinosauros, para infantil e junior. A alcaldesa Verónica Tourón e o concelleiro de Deportes Rubén González entregaron xunto coa directiva do C.B. Caselas as medallas aos nenos participantes.

No caso do balonmán realizouse unha xornada de portas abertas na que as categorías dos máis pequenos puideron convidar aos seus amigos para que participasen e coñecesen así esta modalidade deportiva. Ademais, tamén se disputou un partido entre os pais e os nenos da categoría infantil.

Por outra banda, as categorías minis, prebenxamín, alevíns, cadetes e xuvenís das escolas deportivas de fútbol sala disputaron o XXX Torneo Vila de Baiona poñendo punto e final así á tempada 2021-2022.

Os judokas celebraron unha exhibición de fin de curso no pavillón municipal, trala cal foron entregados diplomas e agasallos ás persoas participantes.

E en patinaxe, a alcaldesa Verónica Tourón, a tenente de alcaldesa Loli Castiñeira e o edil Rubén González asistiron ás actuacións de clausura da cativada das escolas deportivas, tamén no pavillón municipal. Dende o Concello agradecen á marea laranxa o seu labor pola promoción da patinaxe no concello.