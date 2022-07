Música, teatro, baile, festas, exposicións e animación de rúa para público infantil, familiar e adulto conforman a oferta de lecer para os vindeiros meses en Redondela. Un total de 40 eventos que volverán encher de cultura as prazas e rúas do municipio. Así o expuxeron a alcaldesa, Digna Rivas e a concelleira de Cultura, Iria Vilaboa, durante a presentación da programa-ción cultural de verán, á que cualificaron de “tan extensa como variada”, que deu comezo esta mesma semana cun concerto das Girg’s Gang, prolongándose ata o 10 de setembro, cando teña lugar o XVI Festival de Bandas de Música. Entre tanto unha morea de actividades e espectáculos entre os que destacan os xa tradicionais Festival de Artistas de Rúa e Entroido de verán no vindeiro mes de agosto e os concerto de Miguel Costas e de M-Clan o 16 e 27 de xullo, respectivamente, así como os de Susana Seivane e Xisco Feijoó, enmarcados na conmemoración do Día de Galicia que, tal e como se fixera xa o pasado ano, se alonga a súa celebración a dous días, 24 e 25 de xullo, cun programa que se dará a coñecer polo miúdo a medida que se aproximen as datas.

Namentres, o máis inmediato témolo hoxe. Ao longo de toda a xornada deste sábado celébrase a segunda edición do festival de cultura urbana Choquiño Urban Jam na pista de skatepark e mañá domingo, na Praza da Torre ás 20.00 horas, terá lugar o Festival Internacional de Big Bands coas actuacións da Big Band Casa da Música de Chantada, Chouque Big Band e Xingro’s Big Band. Xa de cara a vindeira fin de sema-na, hai programado para o venres un concerto Tributo a Queen de Bulsara (22.00 horas na Praza da Torre); para o sábado Regueifas de Galos (19.30 horas na Praza da Torre), Efémeras (22.00 ho-ras na Alameda Rosalía de Castro de Chapela) e XI Festival Folk Illa de San Simón (22.00 horas na praia de Cesantes) e para o domingo, día 10, concerto de Sofía Espiñeira (22.00 horas na Praza da Torre). Parroquias A alcaldesa redondelá insistiu na importancia que ten “levar a cultura ás parroquias” e, nesa liña, o programa conta con concertos en Cesantes, así como actividades a celebrar no torreiro de Reboreda, na finca do Carballo das Cen Pólas, na Miñoteira, en Cedeira e, por suposto, Chapela, “que terá un amplo programa de actividades”, asegurou. Serán en total dez e distribúense entre a Alameda Rosalía de Castro e o Paseo Marítimo. Efémeras, Rondalla de Redondela, Susana Seivane ou a Orquestra Noite de Estrelas serán, entre outras, as actuacións que pasen por Chapela que, neste 2022 recupera o seu tradicional Berete Rock, que se celebrará o 6 de agosto.