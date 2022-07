Un percorrido por Baiona convertido en conto. Un pequeno garrano da Serra da Groba, chamado Artai, esperta unha mañá a carón dunha estraña árbore que ocupa o lugar do seu amigo Quer, o carballo que o arrolaba polas noites. A partir de aí buscará pola costa de Baiona, xunto ao boi Breogán, quen o axude a salvalo. Esta é a sinopse do libro “Un paseo por Baiona” presentado esta mesma semana e repartido previamente na última xornada de curso escolar entre o alumnado de Educación Primaria do municipio.

Foi o propio alcalde, Carlos Gómez, quen se desprazou aos colexios de Belesar, Sabarís, Fontes-Baíña e Cova Terreña para repartir os máis de 500 exemplares entre a cativada e tamén depositalos nas bibliotecas escolares. “O libro ”Un paseo por Baiona” invita aos lectores a descubrir Baiona desde un punto medioambiental e turístico. Trátase dunha obra ideada para que o público infantil e familiar coñeza de primeira man a riqueza natural, paisaxística e cultural que ofrece a localidade desde un punto de vista lúdico”, sinalou o rexedor local. Así mesmo, “os nenos e nenas aos que lle entregamos o libro serán os adultos do futuro, comprometidos coa nosa contorna. Entre todos temos que sumar forzas para protexer o noso patrimonio e conservalo das agresións á nosa natureza”, engadiu o alcalde. As artífices del libro son o grupo de fusión de arte do Val Miñor Solaina, composto pola escritora Soledad García, a ilustradora Laine Villero e a diseñadora Natalia Guisande, a quen dende o consistorio baionés se contratou para realizar este conto guía. Soledad García subliña” o labor de sensibilización que ten a obra especialmente entre nenas e nenos no coidado da riqueza ambiental e en especial dos garranos que campan desde fai miles de anos na Serra da Groba”