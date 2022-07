O alcalde do Porriño Alejandro Lorenzo foi destronado onte por parte do rei castrexo Breogán, a quen lle entregou as chaves do Concello para que tome as rendas da vila ata a medianoite de mañá domingo, cando se clausure Porrigalia.

Porriño celebra os seus particulares Xogos Olímpicos cunha morea de actividades, con rúas e locais engalanados e co público caracterizado de exipcios, gregos, romanos, galos e castrexos.

Un gran desfile encabezado pola garda pretoriana e protagonizado polas anpas e asociacións culturais do municipio, xunto co acendido da chama olímpica abrían onte esta festa, que tras varios anos de parón, regresa na súa sexta edición cun programa extenso e variado e moitas sorpresas.

Porque Porrigalia vai moito máis alá duns xogos olímpicos, xuntando o deporte con música, actividades infantís, gastronomía e espectáculos para todos os públicos. “Se había unha celebración que creo merece a pena recuperar esa é Porrigalia, e así mo facía saber a veciñanza”, afirma o alcalde. “Porque non só é festa, deporte e convivencia, senón tamén un verdadeiro revulsivo para a hostalería e o comercio local. Son días de divertirse, compartir e dinamizar a vila”. Lorenzo agradece a implicación do tecido asociativo, hostaleiros, clubs deportivos e anpas que se implicaron nesta festa. “Sen eles non sería posible, Porrigalia é unha festa de todos e para todos”.

Pregón de Maxi

A xornada de hoxe comezará cun novo desfile olímpico que rematará cunha recepción do rei Breogán (interpretado polo actor Pepo Suevos) ao país da Galia coa presenza de Astérix, Obélix e o rei das Pócimas Panorámix, ao emperador romano César, a emperatriz exipcia Cleopatra e ao rei grego Agamenón. A continuación terá lugar a lectura do pregón a cargo do porriñés Maxi tralo cal se celebrará un gran xantar nas tabernas.

Un dos eixos principais desta festa son os particulares xogos olímpicos nos que todo o mundo pode participar. Esta tarde serán as olimpíadas técnicas, a cargo de diversos clubs deportivos que farán exhibición de loita, salto de altura e lonxitude, obradoiro de aprendizaxe de técnica de carreira, salto e lanzamentos. De xeito paralelo, celebraranse tamén obradoiros de máscaras gregas e romanas, campamento romano, noria de madeira romana, escola de gladiadores, xadrez xigante, pasarrúas das charangas, pelexa etrusca e oficios de época, que se repetirán mañán.

As probas olímpicas para as cales é preciso inscribirse terán lugar mañá pola mañá, poderase competir en loita, carreira de 100 metros, carreiras de 4x100 metros, salto de lonxitude, salto de altura e lanzamento de peso. E tamén abertos a toda aquela persoa que desexe participar, pola tarde, haberá concurso de soga e outros xogos populares. Mostra espectáculo de cabalos, camelos e dromedarios é outro dos atractivos da xornada dominical.

As olimpíadas do Porriño teñen banda sonora propia. Así non faltará a música ao longo de toda a fin de semana con concertos e pasarrúas. Hoxe actuarán os gaiteiros Lumeirada do Porrriño e, de madrugada, logo da gran queimada a cargo do rei Panoramix, tocarán Os Coribantes de Buchabade, A Banda da Loba e os dj’s Javi Reina, Traffic House e Samu Pexe. Mañá chegará o broche de ouro, preto xa da medianoite, co espectáculo de lume Errantes a cargo de Troula e o seu lume, que serán os encargados de devolver o bastón de mando ao alcalde do Porriño.