Langosta, por suposto, pero tamén percebes, nécoras, lagostinos, camaróns, vieiras, zamburiñas, navallas, mexillóns, polbo ou chocos, son algúns dos manxares que se poden degustar esta fin de semana na Festa da Langosta e da Cociña Mariñeira que se celebra na Guarda. A trixésimo edición desta cita gastronómica volve renovada logo do parón provocado pola pandemia da COVID. O evento inaugurouse onte na Praza de San Benito coa intervención do alcalde da localidade, Antonio Lomba; a lectura do pregón, a cargo da humorista, cantante e televisiva Eva Iglesias e a entrega da Langosta de Ouro 2022.

A carpa gastronómica estará aberta hoxe e mañá de maneira ininterrompida dende ás 11 da mañá e ata medianoite. Nela están instalados seis postos con cadansúa carta compartindo ademais uns pratos con prezos comúns que son a langosta a 28 euros, o percebe a 15 euros, a nécora a 6 euros/unidade e, como doce, a rosca de xema da Guarda, 18 euros enteira, 9,50 euros metade e 2 euros/ración.

Á hora do vermú a oferta gastronómica vai máis alá da carpa, situada no porto. Así, entre ás 12.00 e ás 13.30 horas, pódense degustar en sete establecementos hostaleiros da vila un pincho mariñeiro ao prezo de 2 euros.

Implicación do pobo

As rúas, amenizadas coa música de diferentes grupos, permanecen engalanadas con motivos mariñeiros grazas á iniciativa da Asociación Piueiro que secundou á veciñanza, apoiados polo propio Concello. Esa colaboración directa de todo o pobo pretende ser un dos piares dunha celebración que parte do gastronómico para chegar a todos os ámbitos, implicando a toda a sociedade guardesa.

A xornada inaugural concluíu cunha das actuacións enmarcadas no Festival Mar de Blues, que conta con invitados de talla internacional como Will Jacobs & Marcos Coll Band, unha formación liderada polo guitarrista de Chicago Will Jacobs; Javier Turnes, de Bakin Blues Band, e Remi Bankyln, unha nova promesa do blues tradicional. Un programa que xa se converteu nun dos grandes atractivos do evento gastronómico.

Turismo mariñeiro

Hoxe sábado as actividades festivas dan comezo ás 11 da mañá coa apertura da carpa gastronómica e tamén da Feira de artesanía, na rúa Porto, cuxos postos permanecerán abertos ata as 20.00 horas. O turismo mariñeiro é outro dos protagonistas da cita, así tanto hoxe como mañá, ás 11.00 horas realizarase a ruta das cetarias e Museo do Mar e dende ás 16.00 e ata ás 20.00 horas farase navegación pola costa da Guarda no volanteiro tradicional Piueiro, con saídas desde o Muelle Alto cada hora; para ámbalas dúas actividades é preciso reservar no email festadalangosta@gmail.com ou no punto de información da carpa. Ademais, hoxe ás 12.30 horas inaugúrase a exposición etnográfica mariñeira da Asociación Piueiro, no nº20 da rúa Concepción Arenal, que se poderá visitar ao longo de toda a fin de semana en horario de mañá e de tarde.

Tampouco faltará a música con pasarrúas, master class e concertos, e a Lagosta castrexa, a mascota deseñada con motivo do trinta aniversario da festa, ocupará boa parte das actividades destinadas aos máis pequenos.