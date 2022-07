Tui foi un dos nove concellos galegos, e dos 121 de toda España, escollidos polo Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para realizar un proxecto piloto do Plan de Acción da Axenda Urbana Española. É por este motivo, que dende o Concello lanzouse unha consulta dixital solicitando a implicación da veciñanza e coñecer a súa opinión sobre as prioridades nos investimentos e fondos que cheguen ao municipio nos vindeiros anos.

A enquisa está dispoñible, para a súa realización en liña, na páxina web do Concello e tamén en axendaurbanatui.gal. Con tan só un clic veciños e veciñas transmitirán a súa opinión sobre o presente de Tui valorando do un ao dez distintas cuestións como as principais eivas e fortalezas, fomento do comercio, proxectos industriais, emprego, conectividade, xestión de recursos, políticas sociais e acceso a vivendas. Pero ademais tamén poderán trasladar propostas ou iniciativas nun apartado destinado a recoller todas as súas suxestións.

O goberno solicita a colaboración cidadá e convida a participar nesta enquisa en liña que servirá para coñecer a percepción que ten a veciñanza sobre Tui e ofrecerá importantes datos para o equipo de diagnose e redacción da Axenda Urbana de Tui.

O alcalde Enrique Cabaleiro lembrou que “a Axenda Urbana non é un documento político, é unha estratexia que recollerá o crecemento sostible de Tui a dez anos e indispensable para poder optar ás axudas dos fondos europeos Next Generation”.

O proceso participativo da Axenda Urbana contempla ademais reunións con asociacións e colectivos veciñais tanto do centro urbano como das parroquias, con técnicos municipais e voceiros de todos os grupos da corporación e tamén cos distintos centros escolares, para que a mocidade, os adultos do futuro, faga as súas aportacións e traslade as súas demandas e seu parecer do porvir de Tui.

O obxectivo do proceso participativo é redactar unha estratexia consensuada que marque dun xeito estudado e planificado o crecemento de Tui nos vindeiros dez anos.