Unha decena de andainas, unha por parroquia, son as programadas pola Concellería de Medio Ambiente Sostible de Mos neste 2022. Duplícase así as organizadas o pasado ano cando se lanzou esta iniciativa coa que se persegue promover un lecer de desfrute do patrimonio natural local, así como de concienciación medioambiental: ocio pro medio ambiente.

Todas cadran en domingo, con saída ás 10.00 horas. O calendario coa relación de datas e parroquia a percorrer xa é público, e a medida que se achegue o día de cada unha delas dende o Concello facilitan unha maior información ao respecto. A primeira delas fíxose en Louredo, con saída na aldea de Alfacuca e percorrido dos montes comunais e arredores atopándose con diferentes tipos de paisaxes, fervenzas e regatos. Seguiuse coa de Pereiras, na que os participantes atravesaron antigos camiños de paso, carreiros de servizo e regadíos, pasando por diferentes fontes, cruceiros, presas e muíños. E a última das rutas foi o pasado domingo en Dornelas, a través da cal os participantes coñeceron practicamente todos os barrios da parroquia e un anaco do seu monte. Neste mes de xullo realizaranse en Tameiga o día 17 e en Torroso o 31, para agosto están programadas en Cela o 14 e en Guizán o 21 e rematarían en setembro con Petelos o 4, Sanguiñeda o 18 e Mos o 25. Para participar é preciso inscribirse, de balde, de xeito presencial no rexistro xeral municipal ou a través da sede electrónica do concello. As persoas participantes reciben unha camiseta conmemorativa coa listaxe das 10 andainas coas 10 parroquias polas que transcorren.