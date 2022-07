O xurado do concurso de carteis ‘Quin Alborés-Nigranjazz’, certame promovido polo Concello de Nigrán, elixiu a proposta ‘The Sweetest Sound’ do deseñador gráfico Leornardo Abate entre as 84 recibidas de toda España. A imaxe de dúas garzas cunhas ás que simulan un teclado centra este cartel de tons verdes e rosa nas letras.

O Xurado considera que é unha imaxe de gran calidade artística e que destaca na súa orixinalidade. Valorouse especialmente a asociación de ideas que reflicte a personalidade única do Nigranjazz, xa que se celebra ao carón dun espazo natural de enorme riqueza ornitolóxica. A dezaseis edición deste festival celebrarase os días 29 e 30 deste mes de xullo.