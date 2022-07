O Concello da Guarda súmase ao circuíto de música ao vivo Musigal da Deputación de Pontevedra cunha das citas musicais máis agardadas deste verán na vila, o directo dunha das bandas galegas máis recoñecidas, Heredeiros da Crus, que se presenta coma o “fenómeno musical do século en Galicia”. Terá lugar o sábado 9 de xullo ás 22.30 horas na explanada do Porto da Guarda. A entrada será libre ata completar a capacidade do recinto, a apertura de portas será ás 21.30 horas.

Heredeiros da Crus leva escribindo a historia do rock en galego desde fai exactamente 30 anos. Os mesmos que leva en activo e durante os que segue o grupo con máis poder de convocatoria do noso acervo musical. Con dez albumes no seu haber, os Heredeiros da Crus son o retorno constante á xenuidade xeracional que os converteu en autenticidade eterna e que transcende a toda evolución e a toda moda con temas que marcaron a vida de moitas persoas converténdose en auténticos himnos coma “Quero josar”, “Vaiche boa” ou “Pero que ghallo é!”. Para o Concelleiro de Turismo, Rafa Álvarez, esta será “unha das citas musicais máis importantes para a vila en moitos anos”.