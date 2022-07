O Concello da Guarda, a través da Concellería de Cultura, programa “Miúdo Verán”, con actividades que terán lugar os xoves entre o 7 de xullo e o 11 de agosto, pensadas para os máis pequenos da casa e que contan con cinema na rúa, maxia, danza, humor, música e moito máis.

A proxección da película “El Principito” será a primeira das actividade. O vindeiro xoves, ás 22.30 horas, na Praza do Reló.

Para o seguintes xoves de xullo están programados: o espectáculo de danza e humor “Sofá”, ás 20.30 horas no auditorio de San Benito o día 14; a proxección do filme “Bella y el circo mágico”, ás 22.30 horas na Praza do Reló o día 21, e, no mesmo lugar, o concerto de Pakolas “Rockeando con Ramona Órbita, a dona do tempo”, ás 20.30 horas o día 28.

Xa no mes de agosto, o xoves 4 terá lugar “Carman”, un espectáculo de humor, malabares, equilibrio e clown, ás 20.30 horas no auditorio de San Benito, e o día 11, no mesmo lugar e á mesma hora, celebrarase o Festival Mundial de Ilusionismo de Galicia “Galicia Ilusiona”, un espectáculo de maxia para público familiar e amantes da maxia e ilusionismo.

A asistencia a todas as actividades é de balde ate completar o aforo dispoñible e a alternativa no posible caso de choiva comunicarase nos días previos a cada evento.