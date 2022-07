Logo de meses de arduo traballo, Gondomar xa ten todos os seus inmobles numerados. Nunha primeira fase, realizouse un traballo de campo consistente na identificación de todas as vivendas e inmobles existentes no municipio. Posteriormente os planos utilizados para a súa identificación foron dixitalizados, o que permite a través dunha aplicación, que estará dispoñible na páxina web do Concello, a súa localización xeográfica de forma instantánea. Deste xeito, facilítase ademais ás distintas administracións e aos servizos de notificacións ou correos, así como a empresas de reparto de paquetería ou de calquera outro servizo, a localización de calquera vivenda do municipio.

A semana pasada iniciouse a seguinte fase consistente na colocación de placas identificativas en cada un dos inmobles. A primeira delas instalouse na propia casa consistorial. Serán máis de 6.000 destas placas as que se coloquen, confeccionadas en material resistente, en tamaño de 15x15 centímetros e cun deseño moderno, uniforme e moi visible, cun fondo de cor vermello escuro e con letras en branco. O luns desta semana comezaron os traballos de instalación na parroquia de Borreiros, que seguirán de forma ininterrompida ata completar a sinalización de todos os inmobles en todas as parroquias de Gondomar. Paco Ferreira explicou que “todo isto é froito de moitos meses de traballo, de centos e centos de visitas sobre o terreo, para paliar un problema histórico que padece Gondomar, xa que en moitos lugares non existe a sinalización das vivendas, é errónea ou leva a confusión, o que fai que moitos servizos de notificación ou reparto teñan graves problemas para a localización dos inmobles”. Agora, “a seguinte fase será a sinalización vertical de camiños, barrios e elementos de interese”, concluíu o alcalde.