Os días 12, 13 e 14 de agosto Arbo volverá a converterse na capital mundial da lamprea, produto que cativou ao longo da historia padais tan selectos como os de Álvaro Cunqueiro, Celso Emilio Ferreiro ou Castro Vello.

O Consello de la Xunta, celebrado o 21 de abril de 2022, aprobou declarar de interese turístico de Galicia a Festa da Lamprea Seca de Arbo, que recoñece a singularidade, o arraigo, a tradición e a repercusión que para Arbo ten este peixe.

Nun primeiro momento xurdiu como un acto máis da programación das festas patronais de Arbo, pero co paso do tempo a festa foi adquirindo entidade propia. Segundo indica o alcalde Horacio Gil, “a singularidade do evento hai que atopala, fundamentalmente, no mantemento da tradición do secado da lamprea para a súa conservación todo o ano”. O rexedor lembra que a Festa da Lamprea, tanto a celebrada en abril con recoñecemento de Festa de Interese Turístico Nacional, coma a Festa da Lamprea Seca en agosto, “eleva a degustación desta exclusiva exquisitez ao estatus de culto. Xa os emperadores romanos facían que lles levaran lampreas das nosas pesqueiras a Roma, e durante os días de festas serán milleiros de persoas as que se acerquen a Arbo para cumprir coa súa peregrinaxe anual ao templo da lamprea”.

Durante estes tres días, nos postos habilitados na Carballeira de Turbela, poderase degustar nas súas diferentes variedades: asada, rebozada, rechea e con fideos, acompañada dos viños da D.O. Rías Baixas, á vez que se desfruta das actividades culturais programadas que propiciarán un ambiente festivo apto para todos os públicos.