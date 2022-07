Baiona volve a recuperar o fluxo turístico que tiña antes da pandemia, cun continuo incremento do número de visitantes. Unha tendencia á alza corroborada polos datos da Oficina Municipal de Turismo, que amosan que no mes de maio as persoas que solicitaron información nestas dependencias turísticas da vila superaron ás que o fixeron no mesmo período de 2019, ano antes da crise sanitaria da COVID-19.

Os datos amosan a existencia de dous perfís de turistas perfectamente diferenciados, o vacacional e o peregrino, gañando este último moito terreo en Baiona. Na actualidade hai unha maior incidencia do turismo internacional, cunha recuperación total na chegada de peregrinos grazas ao Camiño Portugués da Costa. O perfil maioritario de alemáns, ingleses e estadounidenses é peregrino. Esta ruta é a terceira de peregrinación con máis afluencia e, do mesmo xeito, detéctase un aumento de persoas que a comezan en Baiona. Tamén destaca o perfil de visitante de día en grupo organizado, sobre todo nacional, pero tamén internacional debido á recuperación do sector cruceiros con chegada ao porto de Vigo. Por outra banda, acadouse a mellor ocupación hoteleira de maio, acadando o 70%, a maior cifra neste mes dende que se fan rexistros na oficina municipal, fai unha década O alcalde de Baiona, Carlos Gómez Prado, ao fronte tamén da Concellaría de Turismo, amosa a súa satisfacción pola “dinámica positiva” do turismo e remarca que “con estes datos pódese afirmar que comezamos a recuperar os resultados estatísticos de antes da pandemia e incluso os estamos superando”. Naqueles momentos xa anunciaban un crecemento constante e continuo dos visitantes que pasaban pola vila mariñeira, especialmente estranxeiros, polo forte crecemento da ruta xacobea pola costa e pola proximidade do Ano Santo. “A nosa constante aposta pola calidade fai que non só cheguen novos visitantes a Baiona senón que aqueles que xa nos coñecen nos volvan a elixir como destino vacacional”, subliña o rexedor. “O Camiño Portugués da Costa está xogando un papel clave en desestacionalizar o turismo en Baiona. O obxectivo é lograr que a vila teña visitantes, non dó durante a época estival, senón o resto do ano”, finaliza o alcalde.