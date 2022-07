Éxito da primeira edición de Educalimpando, a recollida simultánea de lixo organizada polo Concello de Tui coa participación de sete centros escolares, con motivo do Día Mundial do Medio Ambiente. O obxectivo desta actividade, que nace con vocación de continuidade celebrándose anualmente, é concienciar sobre a importancia de non deixar lixo por onde pasamos para respectar o medio ambiente.

Preto de 650 persoas entre alumnado e profesorado colexios Nº2, Caldelas, Pazos de Reis, Randufe, Rebordáns e Maristas e o IES Indalecio Pérez Tizón levaron a cabo esta recollida simultánea de lixo nos propios centros educativos pero tamén na súa contorna recollendo en total preto de 4.000 quilos de lixo.

Distribuíronse zonas de actuación de maneira que o CEIP Nº 2 e o IES Indalecio Pérez recolleron na Alameda e na Igrexa de San Domingos, na Mariña e no bosque de ribeira das inmediacións. Dende o Colexio Maristas levaron a cabo a limpeza da zona do Anxo en Pazos de Reis. Tamén nesta zona do Anxo, pero amais no Seixal, Herdeiros, Ricamonde, Barrocas, e a Macaco, estiveron recollendo lixo o alumnado e profesorado do CEIP de Pazos de Reis.

Por outra parte, o alumnado e profesorado do CEIP de Rebordáns recolleu o lixo no propio centro, no parque infantil situado fronte ao colexio, así coma nos camiños e estradas da contorna. Tamén dende o CEIP de Randufe participaron en Educalimpando actuando no propio centro educativo pero tamén nas inmediacións do centro. O mesmo fixeron dende o CEIP de Caldelas que se achegaron ademais aos montes comunais próximos aos recinto escolar.

O lixo recollido foi separado nas distintas fraccións co que o reconto final, segundo datos facilitados polo Concello de Tui, foi de 30 bolsas de 100 litros de fracción resto, 31 bolsas de 50 litros de envases e 4 bolsas de papel e cartón, en total encheuse a caixa dun camión pequeno.