Unha viaxe polos instrumentos e músicas de todo o planeta é o que ofrecerán mañá domingo o musicólogo e multiinstrumentista Abraham Cupeiro, acompañado da Agrupación Musical de Vincios. Baixo o título de “Pangea”, o Concello de Nigrán programa este concerto que dará comezo ás 22.00 horas no campo de fútbol de Lourido, con entrada de balde.

Trátase dun espectáculo didáctico que nos achega a outras culturas. Hai uns 2OO millóns de anos no noso planeta existía un único e xigantesco continente, Pangea, que empezou a separarse e co paso do tempo deu lugar aos diferentes continentes actuais tal como os coñecemos. A viaxe que se propón con este concerto é a unión mediante a música das diferentes partes do planeta. Así, durante o concerto soarán dende a austral Oceanía cos ecos das súas caracolas ata as misteriosas montañas chinas que o son do Hulusi debuxa coas súas melismáticas melodías.