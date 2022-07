O alcalde da Cañiza, Luis Piña, fixo entrega dos certificados acreditativos ás 20 persoas participantes no curso de Acompañante de transporte escolar e comedor. Unha formación gratuíta de 20 horas de duración incluída nas actividades que organiza o Concello dentro da súa programación anual da Aula CEMIT

O curso foi impartido en cinco xornadas do pasado mes de xuño, en horario de tarde, na Casa de Cultura. Durante as clases, presencias, deuse a coñecer o funcionamento dos centros e dos comedores escolares, o papel do monitor de comedor e lecer, aspectos psicolóxicos dos alumnos e habilidades comunicativas e sociais.

O alumnado tamén adquiriu coñecementos básicos de dietética e nutrición, tipos de menús e dietas e alerxias e outras enfermidades na infancia.

Ademais aprendeu a deseñar e planificar actividades de lecer no comedor, primeiros auxilios e prevención de accidentes na infancia e medidas hixiénico sanitarias para o persoal de comedor.