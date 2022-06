Veciños de Soutomaior visitan a Serra da Groba

Potros autóctonos, aire libre, cultura e moito compañeirismo no roteiro polos montes do Curro da Valga. Foi o que experimentaron os preto de 30 veciños de Soutomaior que participaron dunha ruta pola Serra da Groba, no municipio de Oia.

Os asistentes puideron observar os cabalos autóctonos que se crían en liberdade e que cada primavera aprésanse para participar na rapa das bestas. Ademais, percorreron unhas paraxes naturais inesquecibles, cheas de flora e fauna autóctona que fixo as delicias de pequenos e maiores. Este tipo de actividades continúan durante o verán. A seguinte programada é o roteiro “Da Peneda ás estrelas”, na noite do domingo 3 de xullo.