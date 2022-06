Tres concellos; dous galegos e un portugués únense para facilitar que a súa veciñanza poida facer xunta o Camiño de Santiago, a pé, en bicicleta ou incluso, en autobús. Tres dos cinco integrantes na futura Eurocidade do Miño (Arbo, As Neves e Melgaço) abriron xa as inscripcións para a camiñata conxunta a Compostela, que se desenvolverá do 30 de xuño ao 4 de xullo. É unha actividade deportiva denominada “O Camiño de Santiago entre amig@s”.

O Concello de Arbo explica que estas accións “reforzan, unha vez máis, o obxectivo de fortalecer os lazos de amizade, municipais e comerciais entre o noso concello e os concellos veciños de Crecente e Melgaço”. En 2021 celebrouse o Ano Santo Compostelán número 120 da súa historia e, pola situación excepcional do COVID-19, o Papa Francisco prolongou o Ano Santo ao 2022. Por iso este Ano Xacobeo é tan especial. O alcalde de Arbo, Horacio Gil, entende que esta actividade “”O Camiño de Santiago entre Amig@s”, “ademais de que contará este ano cunha gran afluencia de peregrinos, os veciños e veciñas de Arbo, Crecente e MelgaÇo poderán estreitar máis os lazos de amizade e compartir as experiencias únicas que esta actividade do camiño ofrece”. A actividade ofrécese en tres modalidades distintas: “O Camiño de Santiago a pé ” arranca o 30 de xuño. Farase en 5 etapas e o prezo por persoa ascende a 168 euros. O Camiño de Santiago en bicicleta arrancará o 2 de xullo e realizase en 3 etapas, O prezo por persoa ascende a 114 euros. O Camiño de Santiago en autobús será o 4 de xullo. A chegada a Santiago sería no mesmo día e o prezo por persoa ascende a 25 euros. O prezo inclúe durmida, almorzo, xantar e cea, seguro, guía e agasallos para todos os participantes. As instancias pódense descargar na páxina web da Festa da lamprea www.festadalamprea.gal . Para a reserva de praza e obrigatorio o pago da actividade. As inscricións serán por orde de chegada ata cubrir prazas. O prazo para anotarse rematará este luns, 20 de xuño. Máis información e reservas no correo eléctronico deporte.concellodearbo@gmail.com ou no teléfono 639 82 94 45.