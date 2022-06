Un festival de música, un salón do videoxogo, deporte ao aire libre, unha de obradoiros e moito, moitísimo, máis no programa ‘Hai plan! Soutoverán do Concello de Soutomaior.

A piques de comezar nova estación e con ela as vacacións escolares, xa hai preparada unha axenda de lecer e formación para os vindeiros meses. Dende o Concello veñen de presentar este programa que se complementa co “Verán Cultural Soutomaior”. Ambos ofrecen unha ampla e variedade de actividades dirixidas a todas as idades.

Destaca a celebración do Festival SoutoMareiro que, o 9 de xullo, traerá ao Peirao de Arcade as actuacións de Grande Amore, Chaleco Reflectante e Eme DJ. Pero tamén haberá tempo para obradoiros de serigrafía artística artesanal e de creación de castelos de area na praia, un campo de voluntariado internacional, inmersións lingüística en inglés, práctica deportiva, concursos e moitas outras actividades.

Neste sentido, o alcalde de Soutomaior, Agustín Reguera, sinalou a importancia de organizar actividades para a poboación máis nova, “como unha forma de fomentar o comercio local e evitar que os/as adolescentes e adultos/as mozos/as se despracen aos concellos limítrofes para gozar dos seus momentos de lecer”

Para iso, este verán púxose todo o empeño en crear unha programación que poida contentar a todos e todas, con actividades que, ademais, espérase que atraian a Soutomaior a mocidade doutros concellos e mesmo doutros países, como é o caso do campo de voluntariado internacional “Soutomaior fai camiño” que se celebrará do 15 ao 26 de xullo. Tamén nesas mesmas datas, do 15 ao 22, levarase a cabo o programa de estancias en empresas da contorna “Deseñando o teu futuro”, dirixido a mozos de entre 14 e 18 anos.

O máis inmediato que atopamos na axenda chega esta mesma noite, ás 21.30 horas no multiusos de Arcade, un concerto da Banda de Cámara Arousa co solista Raúl Reyes. E mañá domingo, os grupos xuvenís 3 e 4 da Escola Municipal de Teatro representan a obra “O libro viaxeiro”, tamén no multiusos ás 20.00 horas.

Celebración do San Xoán

Xa a vindeira semana celebrarase o San Xoán. Será o xoves 23, unha noite especial que dará comezo ás 21.30 horas da man de Barafunda animación co súa obra “Unha noite máxica”, ás 22.45 horas Troula traerá o seu espectáculo “Lume”, a medianoite haberá salto da fogueira e a continuación iniciarase a verbena a cargo da orquestra Bomba. Será no Peirao de Arcade, onde tamén se instale, como noutros acontecementos festivos, un Punto Lila.

Xa para o venres 24, festividade en Galicia neste 2022, está programada a actuación dos Coribantes de Ponte Caldelas ás 21.00 horas en Talo Río.

A actividade cultural continuará na fin de semana, o sábado 25 “Fazulas e o ladrón de paraugas” de Bandullo Azul, ás 20.00 horas en Talo Río, e o domingo 26 de novo o alumnado da Escola Municipal de Teatro, nesta ocasión o grupo de infantil e os 1 e 2 xuvenil, subiranse ao escenario do multiusos de Arcade para representar a obra “Esta escola si que mola!”, será ás 18.30 horas.

O mes de xullo comezará con música e poesía. Así, o venres día 1 no multiusos de Arcade sucederanse diversas actuacións. Ás 19.00 horas música “Soñando inventei” a cargo de María Faltri; ás 20.00 horas poesía, música e humor “Benquerer(se)” Aldaolado e, para rematar, ás 21.00 horas, concerto de Susana Seivane.