O alumno de FP Básica de Carpintería e Moble do IES de Salvaterra de Miño, Jorge Solleiro Fernández, veciño do mesmo municipio, conseguiu o segundo posto na súa categoría, Carpintería e Moble, na competición de Galicia Skills celebrada o pasado día 31 no CIFP Ferrolterra de Ferrol.

Acompañouno ás probas o seu profesor e titor, Enrique Pena López, quen asegura que a competición estivo moi reñida tendo en conta que practicamente todos os institutos e centros integrados de Galicia asistiron á competición. Na proba, Jorge Solleiro tivo que fabricar un dispositivo de soporte para móbil e auriculares en madeira. O deseño é común para todos os alumnos participantes a fin de centrar a valoración nas destrezas dos alumnos. Estas foron as primeras olimpiadas específicas deste nivel de ciclos formativos que se celebraron en Galicia. Con elas se pretende impulsar o prestixio destas ensinanzas como unha opción de futuro para mozas e mozos. A entrega de premios celebrouse o pasado 3 de xuño en Santiago de Compostela.