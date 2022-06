O Concello de Tui organizou un ciclo para divulgar a vida e obra de Rosendo Salvado. Dúas conferencias ofrecidas polo catedrático da Universidade Gregoriana de Roma, Giulio Ciopollone e polo profesor da Universidades de Vigo Albino Prado permitiron afondar na traxectoria deste bispo tudense. Tamén se celebrou unha visita guiada polo historiador tudense, Rafael Sánchez, quen explicou coma a familia de Rosendo Salvado vivía en pleno Camiño Real, e unha mesa redonda centrada nas dotes musicais de Salvado, na que participaron Montserrat Capelán, Andrea González e Tomás Camacho. Precisamente a música composta por Salvado no século XIX soou no Teatro Municipal, interpretada pola pianista tudense Andrea González no concerto presentación do seu disco “Salvado – Piano Works”. O ciclo pechouse coa proxección do documental “De Salvado a Salvado” dirixido por César Espada.