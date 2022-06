Os mantos florais engalanarán de novo as rúas do Porriño logo de seis anos sen confeccionarse. Un grupo de voluntarias da Asociación de amas de casa, consumidores e usuarios Rosais son as encargadas desta labor.

Arena, serraduras, mimosas, rosas, hortensias e árnica, entre outros elementos, dan forma aos debuxos dos tapices que mañá se exporán dende a igrexa de Santa María ata a Praza Arquitecto Antonio Palacios. A misa será ás 12.00 horas e, ao finalizar, dará comezo a procesión coa actuación da Banda de Música Municipal de Redondela. “O entusiasmo destas mulleres non só fará máis fermosa se cabe a vila, tamén contribúe a perpetuar unha valiosa tradición para moitos porriñeses e porriñesas e por iso contarán sempre co noso apoio. Estes tapices son cultura, tradición e arte”, apuntou o alcalde Alejandro Lorenzo durante unha visita ao lugar dos preparativos, onde estivo coas voluntarias. As alfombras florais comezaron a elaborarse no Porriño no ano 1994 e dende entón son centos os veciños e veciñas que participan da noite do Corpus. As persoas interesadas en colaborar poden solicitar máis información chamando ao teléfono do Concello onde lles indicarán onde dirixirse.