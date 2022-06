O xurado técnico presidido polo arquitecto municipal e conformado por expertos nos campos da arquitectura, das artes e da cantería emitiu o veredicto do Concurso de escultura monumento en pedra do Concello de Gondomar. Logo de avaliar as seis obras presentadas e coincidindo co voto popular outorgou o segundo premio a “Pedra Moura” e o terceiro a “O Guerreiro do Galiñeiro”, con cadanseu accésit de 2.000 e 1.000 euros respectivamente, quedando deserto o primeiro premio.

O alcalde Paco Ferreira destacou que este certame “serviu para promocionar e dar a coñecer unha tradición, a da cantería, con tanto arraigo en Gondomar” e felicitou “tanto aos gañadores como a todos os participantes polo seu esforzo”, animándoos “a participar nas próximas edicións dun concurso que aspira a converterse nunha referencia e unha plataforma para a promoción de novos talentos”.