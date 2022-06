O Padroado Municipal de Santa Trega ofrece unha temporada máis as visitas guiadas ao Monte Santa Trega para que os visitantes e veciños podan coñecer mellor o valor arqueolóxico deste monte, a cultura castrexa e a paisaxe

Neste ano 2022 recuperase a ampla oferta de visitas guiadas comezando xa neste mes de xuño e rematando en setembro. Xustamente xuño e setembro adoitar ser datas preferentes para visitas guiadas concertadas para grupos e escolares polo que as visitas guiadas regulares nestes meses serán as fins de semana con dous horarios (12.00 e 18.00 horas).

A maiores, a oferta das visitas amplíase nos meses de maior afluencia, xullo e agosto, con visitas de martes a domingo e catro pases ao día (12.00, 13.00, 18.00 e 19.00 horas).

Este ano as visitas guiadas estarán centradas no Castro de Santa Trega, nas áreas escavadas. Para ofrecer unha visión máis ampla da zona realízase un percorrido completo dende porta norte ata a porta sur, recorrendo as diferentes áreas escavadas ao longo dos últimos cen anos como as vivendas reconstruídas, a zona de Mergelina, o concheiro,...

As prazas seguen a estar limitadas polo que se precisa de inscrición previa no Museo Arqueolóxico, chamando ao número de teléfono 690 01 70 38 (tamén por WhatsApp) ou enviando un correo electrónico ao enderezo masat@aguarda.es. A visita guiada é gratuíta pero aqueles que accedan ao Monte Santa Trega en vehículo deberán abonar o prezo público.

A duración aproximada é 45 minutos e o punto de encontro é o aparcadoiro da Casa Forestal.